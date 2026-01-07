Conoce al ÚLTIMO refuerzo Rojo que menospreció a Koke Guerrero y ahora vuelve por la revancha en la novena temporada

Este martes 6 de enero de 2026 se reveló quién fue el último refuerzo del equipo Rojo en la novena temporada de Exatlón México . De hecho, este participante menospreció a Koke Guerrero en la quinta temporada cuando ingresó de nuevo al reality show, y ahora vuelve para buscar la revancha.

¿Quién es el último refuerzo de los Rojos en la novena temporada de Exatlón México?

Emilio Rodríguez fue el último refuerzo para los Rojos en la novena temporada de Exatlón México . El apodado Spartacus se integra en el día 100 de la presente edición y ahora quiere la revancha luego de que no pudiera quedar campeón en la quinta edición, cuando fue su primera participación como atleta de Antonio Rosique.

Emilio Rodríguez menospreció a Koke Guerrero

Spartacus ingresó como refuerzo de lujo en la quinta temporada de Exatlón México , sin embargo, aunque fue una de las nuevas estrellas de aquella edición, el entrenador funcional se atrevió a decir que, todos los participantes del equipo Escarlata eran olímpicos, y señaló que, Koke Guerrero no era nadie, y terminó con un: “Es un simple porrista”.

Conoce a Emilio Rodríguez, el último refuerzo Rojo de Exatlón México 2026

Emilio Rodríguez está dentro del top 10 de los mejores atletas de élite de terreno azteca; nació en Cancún, Quintana Roo, su deporte es el crossfit, pero es head coach de un gimnasio. Inició en la gimnasia donde ganó 4 medallas de oro y una de plata en gimnasia artística en unas olimpiadas nacionales. También pudo ganar en el futbol americano, de hecho, pudo recibir una beca en Miami, Florida, pero por razones personales, la dejó perder.

Su última participación en el reality show fue en la octava campaña y fue Heliud Pulido quien terminó con el sueño de este entrenador funcional, quien salió eliminado el 13 de enero de 2025; pero casi un año después regresa por la revancha.

Koke Guerrero no le dejará el camino fácil, ya que el Hechicero del Aire tiene cuentas pendientes con Mario Mono Osuna, quien lo derrotó en la final de la octava edición, luego de que el exjugador del América le remontara la Gran Final.