Rosca de Reyes o tamales: ¿Qué es lo que engorda más?

Todavía falta la celebración del Día de Reyes el 6 de enero y el Día de la Candelaria el 2 de febrero para cerrar con broche de oro la temporada de festejos invernales en México. Desde luego, estos vienen acompañados de deliciosos platillos, es decir, la Rosca de Reyes o tamales, según la celebración que les corresponde. Pero, ¿te has preguntado cuál de los dos engorda más?

Para responder a la pregunta, evidentemente, necesitamos hacer una comparativa de las calorías presentes en la Rosca de Reyes o tamales. En este sentido, nos basaremos en los datos compartidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que presentamos a continuación.

Rosca de tacos con chilaquiles, una excelente opción para estas fechas

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¿Cuántas calorías tienen la Rosca de Reyes y los tamales?

Una rebanada de Rosca de Reyes puede contener hasta 387 calorías junto a 5.5 gramos de proteína, 46.8 gramos de carbohidratos y 20 gramos de azúcares. Sin embargo, la información varía o incrementa según el tipo de pan y rellenos con la que fue elaborada.

De forma ovalada, el pan de la Rosca de Reyes se prepara con base de agua, levadura seca, harina de trigo, azúcar, huevos, leche, mantequilla, sal, extracto y ralladura de naranja. A su vez, está decorado con trozos de frutas que representan las joyas en una corona.

Al igual que la Rosca, las calorías de los tamales se miden de acuerdo con su estilo y relleno. Por lo que, si son tamales de carne tienen 510 calorías y de elote 430. Mientras que, las calorías en los tamales de rajas con queso son 520 y en los verdes 618.

¿Qué engorda más, la Rosca de Reyes o los tamales?

En conclusión, la Rosca de Reyes o tamales pueden o no engordar más según el tipo de pan que te guste y sabor de tamales. Con respecto a estos últimos, hay tamales con calorías que superan a las de la Rosca de Reyes.

Recordemos que la variedad existente en este platillo mexicano es amplia. Desde tamales dulces o salados, envueltos en hojas de maíz o de plátano. Incluso, hay tamales que pueden ser el relleno de una torta o estar freídos en aceite.

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