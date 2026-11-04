"¡No hay nada más pinche!”, Así ‘reventó' Ricardo Casares a Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP
Flor Rubio aseguró que un granjero se habría quedado ‘ardido’, Kike Mayagoitia ruborizó a varios y Ricardo Casares ‘reventó' a Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP.
La polémica se hizo presente luego de que ‘Mono’ venciera Julio y éste quedara nominado, los Disfuncionales preparan su estrategia para la nominación creyendo que ‘Mono’ quedaría en riesgo de quedar eliminado, Niurka quiere convencer a los suyos de nominar a Ivonne y Kunno se despidió de su cabellera a cambio de recibir más presupuesto. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 3 de noviembre 2026!