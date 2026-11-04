¡Exclusiva! ¿David Bisbal compartiría escenario con Karol G?

David Bisbal compartió su experiencia al disfrutar del show de Karol G y habló del sensual estilo de ‘La Bichota’ arriba del escenario. ¿David Bisbal estaría dispuesto a compartir escenario con Karol G? Esto reveló el cantante español, quien no descarta experimentar con otros géneros. ¡Checa todo lo que nos contó en exclusiva!