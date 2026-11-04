Venga La Alegría | Programa 4 de noviembre 2026 Parte 2 | La fuerte discusión de Rafa y Kevyn en La Granja VIP, los mejores juegos y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de noviembre 2026, parte 2: Tefi Valenzuela revela si dejó atrás el violento episodio con Eleazar Gómez, el ‘Nodal colombiano’ defiende a Paola Jara, las imágenes de la cuarta Ludoteca Juguetón y los conductores se sinceraron en El Club de los Corazones Rotos.

También, el reportaje de Tabata Jalil lo que debes saber del efecto rebote en las dietas, repasamos los recientes conflictos en los Rojos y los mejores momentos del Exatlón, un imperdible espectáculo de danza y cultura. Además, la inspiradora historia de vida de Daniel, quien salió adelante tras una lesión medular; el conflicto que se salió de control entre Rafa y Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP y jugamos Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!