"¡No sabía lo que era el amor!”, Tefi Valenzuela asegura que dejó atrás lo que vivió con Eleazar Gómez

Tefi Valenzuela dejó atrás el pasado y abrió un nuevo capítulo en su vida años después de la relación que tuvo con Eleazar Gómez y del proceso penal que se derivó de la violencia que denunció. ¿Logró hacer las paces con lo vivido para construir su propia historia? Así habló Tefi Valenzuela sobre el perdón tras revelar que el amor volvió a aparecer en su vida.