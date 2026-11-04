"¡A las mujeres las critican las mismas mujeres!”, Jessi Uribe, el llamado ‘Nodal’ colombiano, alza la voz por Paola Jara

Jessi Uribe, el llamado ‘Nodal’ colombiano, vive un romance bajo el juicio público y, al igual que Ángela Aguilar, su esposa Paola Jara, ha recibido fuertes ataques por los señalamientos que rodearon el inicio de su relación, cuando Jessi aún estaba con la madre de sus cuatro hijos. Por otro lado, Jessi Uribe, quien encontró en Christian Nodal una persona en quién confiar, se pronunció sobre los rumores en torno a la muerte de Yeison Jiménez.