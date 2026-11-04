"¡Nos daríamos buenos trancazos!” Esto es lo que pide Yeri Mua para pelear con Bellakath

Tras la supuesta detención del creador de contenido Naim Darrechi en España, su exnovia Yeri Mua reaccionó a los cuestionamientos de la prensa. Por otro lado, la cantante fijó su postura sobre la posibilidad de enfrentarse contra Bellakath en una pelea de box y reveló qué pide para subirse al ring. ¡No pierdas detalle!