"¡Nos daríamos buenos trancazos!” Esto es lo que pide Yeri Mua para pelear con Bellakath
Luego de reaccionar a la supuesta detención de su exnovio Naim Darrechi, Yeri Mua reveló qué es lo que pide para pelear con Bellakath en un ring de box.
Tras la supuesta detención del creador de contenido Naim Darrechi en España, su exnovia Yeri Mua reaccionó a los cuestionamientos de la prensa. Por otro lado, la cantante fijó su postura sobre la posibilidad de enfrentarse contra Bellakath en una pelea de box y reveló qué pide para subirse al ring. ¡No pierdas detalle!