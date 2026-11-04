¿Sabes por qué sucede el efecto rebote después de una dieta? ¿Cómo evitarlo? El bariatra Gabriel Galván esclareció todas las dudas

¿Cuántas veces te has preguntado por qué, al bajar algunos kilos por alguna dieta, recuperas el peso perdido? El bariatra Gabriel Galván nos acompañó para profundizar y explicar todo sobre el temido rebote. ¿Por qué crees que rebotas cuando bajas de peso? ¿Qué es el efecto rebote, por qué sucede y cómo evitarlo? ¡Toma nota y comparte!