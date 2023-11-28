Sergio Mayer hizo fuertes revelaciones en su nuevo libro

"Entre el infierno y el éxito", es el primer libro de Sergio Mayer, una autobiografía donde abre su corazón por primera vez y relata episodios de su vida que nadie conocía, mismo que fue presentado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

Habló de cosas que nunca había hablado, aclaro cosas que se habían quedado ahí en el tintero, expongo mi verdad, mi punto de vista, mi realidad, cuento mi historia, desde mi versión, porque se han dicho muchas cosas, muchas cosas sobre mí y creo que es el momento correcto y justo de poner las casitas sobre la mesa

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor.

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¿Cuáles son las polémicas que va a aclarar el actor?

Sergio Mayer, no tiene miedo a las represalias e incluso, está dispuesto a enfrentar a la periodista Anabel Hernández por todo lo publicado en sus libros, de hecho está seguro de que la escritora leerá el libro del exGaribaldi.

No tengo duda de que Anabel lo va a leer, Anabel va a leer este libro, porque aquí yo toco el tema que ella lleva 18 años investigando, según ella. Ojalá y me la topara aquí, en la Feria Internacional del Libro, seguramente ella va a venir y me encantaría tener una confrontación, un debate con ella, al respecto y platicar con ella

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