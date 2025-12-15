¿Cuándo es el próximo PUENTE de la SEP? Esta es la FECHA exacta, según el calendario 2025-2026

Restan solo unos días para que las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria afiliados a la SEP disfruten de las vacaciones de invierno, mismas que se llevarán a cabo en dos semanas. Ante ello, son los padres de familia quienes se preguntan cuándo será el próximo puente una vez concluido este periodo.

Como sabes, las vacaciones de Navidad comenzarán el próximo 22 de diciembre para terminar el 12 de enero del 2026. Antes de esta fecha no se tiene publicado ningún puente, aunque el calendario de la SEP sí confirmó un primer día de asueto estudiantil en enero del 2026. ¿Cuál es?

¿Cuándo es el primer puente de la SEP tras las vacaciones de invierno?

Tal y como se mencionó, los estudiantes están a la espera de vivir las vacaciones de diciembre, uno de los periodos más largos en cuanto a asueto estudiantil se refiere. Las mismas comenzarán a mediados de enero del próximo año, mes que también contará con su primer puente del 2026.

Calendario escolar 2025-2026 tendrá una semana extra de vacaciones: SEP



La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario escolar 2025-2026 incluirá una semana adicional de vacaciones, como parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Federal y el… pic.twitter.com/8g7NZoxGAp — El Mitotero (@elmitoteromx) December 13, 2025

Y es que, de acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025 - 2026 de la SEP, el primer puente programado para el próximo año tiene como fecha el viernes 30 de enero, día en el que se llevará a cabo la tan conocida y menciona Junta de Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual los alumnos permanecerán en sus casas.

Como sabes, la Junta de Consejo Técnico Escolar se realiza todos los viernes de cada mes. En estas los maestros se reúnen para compartir ideas en torno a un mejoramiento de los alumnos en las aulas, lo cual permite que estos tomen un periodo de descanso en compañía de sus familiares y seres queridos.

¿Por qué el 12 de diciembre, Día de la Virgen, no se considera festivo?

Si bien la gran mayoría de las personas que viven en la República Mexicana tienen un apego hacia la religión católica, el calendario de la SEP no coloca este viernes 12 de diciembre como día de asueto estudiantil pese a que es el día de la Virgen de Guadalupe, lo anterior por la ideología laica que tiene la Secretaría en turno.