Horóscopo chino 2026: este será el signo MÁS afortunado en todo el año, según una famosa astróloga

El horóscopo chino 2026 ya comienza a generar expectativas. Muchos se preguntan si tendrán fortuna todo el año, sobre todo en temas relacionados con el amor, el dinero y el trabajo.

Según la famosa astróloga, Ludcoviza Squirru, serán solo un animal del zodiaco chino que destacará por su buena suerte, el éxito, y la estabilidad que muchos esperan: el perro.

Por qué el PERRO es el más afortunado para el horóscopo chino 2026

El perro es el signo elegido para tener la mayor de las suertes en 2026. La famosa astróloga explica que será el animal que más impulso tendrá de El Caballo de Fuego, el animal designado para 2026.

El signo del Perro será el más afortunado de 2026, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/canva)

Las predicciones lo posicionan como el signo con más suerte en el trabajo, con alianzas que lo fortalecerán y oportunidades que se veían lejanas. Squirru explica que tendrá que tomar decisiones difíciles con el objetivo de cuidar de su energía.

Pero eso no es todo. El año del Dragón también permitirá que la suerte se multiplique, tanto para el Perro como para los otros 11 signos del horóscopo Chino.

Según el portal especializado en astrología Pronto, las energías se potenciarán, es decir, que todo será más intenso, así que para quienes quieren invertir, es el año ideal, así como intentar un romance nuevo.

Además del perro, el Tigre, la Cabra y el Conejo también serán afortunados.

¿Cuáles son los signos que la pasarán fatal en 2026, según el horóscopo chino?

Por otro lado, la astróloga advirtió a El Clarín que los signos que podrían pasarla fatal y atraer las malas energías en el siguiente año son: la Rata, el Gallo, y el Cerdo.

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará el 17 de febrero de 2026 con el Caballo de Fuego como representante. Será un año vibrante y acelerado, pero también habrá suerte en el amor para algunos de los signos.