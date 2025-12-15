Horóscopo chino 2026: estos serán los signos más enamorados y afortunados en el amor

El Año Nuevo 2026 está cada vez más cerca y hay quienes se preguntan si marcará una era de enamoramiento y fortuna. Por eso, desde la mirada del horóscopo chino, hay animales (signos) que atraerán las buenas energías y sabrán aprovecharlas al máximo.

Si estás listo para descubrir si el destino romántico está de tu lado, aquí te contamos cuáles serán los cinco signos más enamorados y afortunados en el amor durante 2026.

TIGRE: Será el gran signo que triunfará en 2026. Según las predicciones, habrá energía interior que lo impulsa a tener compañía con romances intensos. La clave está en entregarse y darlo todo. CONEJO: Está en una temporada de sentimentalismo que se demuestran a través de vínculos. Los siguientes meses serán clave para fortalecer un vínculo y, quizá, una reconciliación. ¿Está dispuesto a abrirse y darse la oportunidad? DRAGÓN: Será un año de pasión; te sentirás irresistible, pero al mismo tiempo vulnerable. Habrá una unión inesperada. Date la oportunidad de crear un vínculo serio. MONO: Te desearán. Todas las miradas estarán en ti y te encontrará el amor que tanto esperabas, pero ten paciencia, comienza con citas y luego da la posibilidad de un amor verdadero. ¡Elige bien! CERDO: Finalmente tendrás estabilidad emocional. Convive, crece, apoya y confía. Es tu daño para perder el miedo al amor.

El amor tocará la puerta de 5 signos del horóscopo chino.|(ESPECIAL/CANVA)

Cómo saber qué animal y elemento soy en el horóscopo chino: fechas de nacimiento

Si el horóscopo chino todavía es algo nuevo para ti y todavía no sabes cómo saber tu animal y elemento, no te preocupes, aquí te lo explicamos. Lo primero que tienes que saber, según expertos, es que hay 12 animales.

Y para saber cuál eres, basta con fijarte en tu fecha de nacimiento. Pero, ojo, que la cultura cosmológica china advierte que estos cambian cada 60 años. Para saber cuál te corresponde, solo encuentra tu año de nacimiento en la siguiente lista:

Rata : 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Búfalo : 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023

: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023 Dragón : 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Ahora bien, para conocer el elemento que tienes, basta con saber tu mes y día de nacimiento. Este tiene un significado asociado a la forma en la que amas, piensas y reaccionas a los acontecimientos de la vida.

Según el horóscopo chino, el cerdo de madera representa lealtad, justicia y amor intenso.|(ESPECIAL/GROK AI)

La astrología china usa cinco elementos: Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua. El elemento se repite cada dos años y se obtiene viendo el último dígito de tu año de nacimiento:

0 o 1 → Metal

2 o 3 → Agua

4 o 5 → Madera

6 o 7 → Fuego

8 o 9 → Tierra

En ese sentido, al final debes unir tu animal con tu elemento, y quedaría, por ejemplo, de la siguiente manera: “Cerdo de Madera”. Este dato es clave para saber cómo amas, qué tipo de pareja atraes y qué años te favorecen en el amor y la fortuna.