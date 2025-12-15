César Doroteo se sincera con La Bea sobre su última nominación en La Granja VIP: “La sentí cerca”

Aunque César Doroteo logró sobrevivir a la gala de eliminación de anoche, el granjero aprovechó un momento luego de terminar el camino por el que despedirán a los animales de La Granja VIP para confesarle a La Bea que ayer sintió que estuvo muy cerca de salir del reality show.

Tras reconocer y agradecer la inquebrantable lealtad de sus fans tanto afuera como al interior de La Granja VIP, Teo le comentó a la comediante que pensó que podría no haber vuelto para la semana final del reality show y lo comparó con el sentimiento de su primera nominación y la que compartió con Kike Mayagoitia, en la cual fue eliminado el conductor de 'Venga la Alegría', pues fueron las placas más difíciles que vivió.

Cuando La Bea le contestó que también consideró que su primer paso por el cuadro de nominados sería el último, César le dijo que siempre la había visto como una finalista garantizada, al igual que a Carolina Ross, a raíz de sus personalidades y talentos.

Por otro lado, dejó ver que experimentó cierto nerviosismo porque consideró que tal vez el apoyo de los fans de los miembros del ' Team Cacaraqueo ' no sería suficiente para que se quedara, pues señaló que no necesariamente sería del agrado de toda la gente que apoya a sus compañeros de alianza.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los primeros dos nominados de la semana final de La Granja VIP y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.