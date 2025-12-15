Conoce el significado de la vela rosada en la corona de Adviento

Se aproxima la Navidad y las tradiciones en esta época del año poseen grandes significados . No solo las figuras emblemáticas de estas celebraciones tienen su importancia ni los elementos o colores que elegimos para decorar nuestro hogar.

La corona de Adviento es parte de la tradición cristiana y, según describe Gemini, es muy importante porque simboliza el tiempo de preparación y espera antes de la Navidad (el nacimiento de Jesús).

¿Qué es la corona de Adviento?

De acuerdo con esta Inteligencia Artificial (IA) creada por Google, la corona de Adviento “consiste en un círculo de ramas verdes (generalmente de pino o abeto) que sostiene cuatro velas”.

En este punto, Gemini precisa el significado de sus elementos:



Forma Circular: Simboliza la eternidad de Dios, que no tiene principio ni fin, y el amor incesante que nos tiene.

Ramas Verdes: Representan la esperanza y la vida. Nos recuerdan que Cristo está vivo entre nosotros y la vida eterna que nos ofrece.

Las Cuatro Velas: Simbolizan los cuatro domingos del Adviento, las cuatro semanas de espera.

¿Qué significa la vela rosada de la corona de Adviento?

Más allá de la explicación de la corona de Adviento en su totalidad, hay que destacar que las cuatro velas que la componen por lo general son de color morado, blancas o incluso rosadas. En algunos casos, se emplean velas moradas y una de ellas en color rosado, con un particular significado.

La Inteligencia Artificial afirma que “la vela rosada de la corona de Adviento tiene un significado muy especial y es un punto de inflexión durante este tiempo de preparación”. “La vela rosada es la tercera vela que se enciende, correspondiente al Tercer Domingo de Adviento”, precisa Gemini y añade que “simboliza que la espera ya está muy avanzada y que el nacimiento de Jesús, la razón de la alegría, está muy cerca”.