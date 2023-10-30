  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Shakira cambia la letra de "La Bicicleta" y se refiere a Piqué como "el tipo"

La colombiana no quiere ni mencionar el nombre de su ex y ahora el mundo sabe que lo apoda el “tipo”. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Shakira (6).jpg
26.jpg
Piqué (14).jpg
25.jpg
Shakira (13).jpg
27.jpg
Gerard Piqué (14).jpg
28.jpg
Shakis (2).jpg
Shakira con orejas..jpg
Pique Barcelona.jpg
Shakira pijama.jpg
Shakira.jpg
Shakira Bailando.jpg
29.jpg
/
Shakira (6).jpg
26.jpg
Piqué (14).jpg
25.jpg
Shakira (13).jpg
27.jpg
Gerard Piqué (14).jpg
28.jpg
Shakis (2).jpg
Shakira con orejas..jpg
Pique Barcelona.jpg
Shakira pijama.jpg
Shakira.jpg
Shakira Bailando.jpg
29.jpg
Shakira (6).jpg
26.jpg
Piqué (14).jpg
25.jpg
Shakira (13).jpg
27.jpg
Gerard Piqué (14).jpg
28.jpg
Shakis (2).jpg
Shakira con orejas..jpg
Pique Barcelona.jpg
Shakira pijama.jpg
Shakira.jpg
Shakira Bailando.jpg
29.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado