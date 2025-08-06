Tadeo ya tiene estas sospechas de sus compañeros de Survivor México 2025 y algunos dicen que tiene razón

La gran final de Survivor México 2025 está cada vez más cerca y solo los mejores concursantes podrán ponerse a prueba para llevarse el codiciado premio del primer lugar. Y ahora que inició la etapa de fusión, nuevas alianzas han salido a la luz, como la que tiene Tadeo Fernández con Aarón Albores, la cual parece, no le agradó en lo absoluto a los “Villanos”.

Survivor México 2025: Tadeo se interpuso en el plan de los “Villanos” para la final

Los primeros días en fusión, que consiste en la eliminación de equipos y juegos individuales, no han sido precisamente los mejores para el antiguo clan de los “Villanos” en Survivor México 2025. Esto debido a que Tadeo reveló que está en complicidad con Aarón, lo que al mismo tiempo le hizo suponer que sus antiguos aliados lo verán como una amenaza.

Así lo compartió tras hablar de sus sentimientos por ser beneficiado con uno de los premios individuales que Albores consiguió, lo que para muchos fue una muestra clara de apoyo.

“Aarón compartió su recompensa conmigo y obviamente sorprende, porque los buenos gestos siempre sorprenden. Yo creo que más viniendo allá de los verdes, donde sufrimos tanto juntos, donde competimos arduamente, donde las batallas que perdíamos nos dolían igual”, explicó el atleta.

Esta maniobra generó gran sorpresa entre los miembros de la extinta tribu verde, que apenas hace un par de días discutieron la posibilidad de eliminar a Aarón Albores para seguir avanzando juntos hacia la última ronda.

La incómoda verdad que Tadeo Fernández descubrió sobre sus compañeros en Survivor México 2025

A pesar de que intentaron ser discretos, Sargento y John no pudieron disimular el desagrado por el nuevo grupo de Tadeo y Aarón. Por lo que el influencer inmediatamente se percató de que esto podría convertirse en un problema para él, en especial teniendo el concejo de eliminación tan cerca.

“Creo que ayer abrí los ojos, vi cómo se caían las máscaras un poquito, porque empezaron a cuchichear. Los que no sabían que éramos carnales y que tenemos una alianza, pues ayer se dieron cuenta”, se sinceró.

Es muy probable que en los próximos juegos se den nuevos enfrentamientos y sinceramientos por parte de los “Villanos”, una posibilidad que el público no ha ignorado y que ya provocó grandes expectativas en redes sociales. Para descubrirlo, no te pierdas el nuevo episodio de Survivor México 2025, en punto de las 07:30 pm, a través de la señal de Azteca UNO.