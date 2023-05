Tabata Jalil sufre percance en juego mecánico y muestra sus lesiones.

El día de ayer celebramos en nuestro matutino Venga la Alegría el Día del Niño, por lo que nuestros conductores realizaron diferentes actividades para celebrar a los más pequeños del hogar; sin embargo, Tabata Jalil sufrió un percance mientras participaba en un juego infantil.

Programa 28 abril 2023 Parte 2 | ¡Celebramos el Día del Niño!

¿Quién es Tabata Jalil? Tabata Concepción Jalil Fernández, de 43 años, es una de las conductoras más queridas y carismáticas de la televisión mexicana. Nació el 3 de junio de 1979 en la Ciudad de México y todos los días nos alegra con su simpatía.

Jalil inició su carrera en 1998, en el programa “A quien corresponda”. A más de 20 años de sus inicios, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica, de ahí que tenga miles de seguidores en redes sociales.

¿Qué le pasó a Tabata Jalil?

Para celebrar a los niños y niñas nuestros conductores se disfrazaron muy ad hoc y participaron en diversos juegos de concurso, y fue precisamente en uno de ellos en donde nuestra querida conductora sufrió un percance y se quemó la espalda.

Al bajar por una de las resbaladillas su vestido se levantó, haciendo que una de las cuerdas rozara su piel y le provocara algunas quemaduras en la espalda, mismas que mostró a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo Tabata Jalil?

La carismática conductora compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes de las quemaduras que sufrió y la acompañó con el siguiente texto: “Les voy a compartir la historia, a ver si no me la baja Instagram, pero me raspé toda la espalda y me quemé, porque cuando subes ahí al inflable te avientas como de resbaladilla, pero había unos mecates para que te puedas sostener, y pues se subió el vestido y me raspé. Y pues les enseño. Gracias Destrampados por grabarme”.

En un segundo video que compartió nuestra conductora en su cuenta de Instagram, mostró las lesiones que le fueron atendidas por los paramédicos. En el clip se ve a Tabata levantando su vestido para mostrar como su espalda sufrió una fuerte quemadura, misma que le provocó mucho ardor.