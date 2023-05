Cristiano Ronaldo en crisis: revelan que no es feliz con Georgina Rodríguez, quien lo alejó de su mamá.

Los rumores sobre los problemas en la relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se siguen incrementando, ahora se reveló que el futbolista no es feliz, pues su pareja lo alejó de su madre.

Brandon es hijo de Rosario y él ha tenido que soportar sus insultos.

Las especulaciones aseguran que todo comenzó con la mudanza a Arabia Saudita, donde el astro del futbol se mudó una vez que finalizó el Mundial, aunque ese no ha sido el problema.

Muchos medios del espectáculo han señalado que el paso del tiempo ha hecho de las suyas entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Ahora bien, la realidad está en que hay motivos más concretos que van saliendo.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no es feliz con Georgina Rodríguez?

Los medios portugueses han afirmado que Cristiano Ronaldo está muy cansado de su actual pareja, pero que todo es por Dolores Aveiro, madre del jugador. Al parecer, estar con Georgina Rodríguez lo llevó a alejarse cada vez más de su mamá, lo cual ya es insostenible.

La prensa ha asegurado que es por el estilo de vida de la modelo, quien solo la pasa de compras, algo de esto se ha visto en la serie de una plataforma de streaming que la tuvo como protagonista.

En la serie se puede ver el lujoso estilo de vida que tiene Georgina Rodríguez, donde no hay nada que no pueda comprar y disfrutar.

Por lo pronto hay que resaltar que a largo de los 7 años que llevan juntos no ha habido momento donde existieran rumores tan fuertes de crisis. Es claro que en otros momentos se dijo que las cosas no estaban bien, pero ahora las versiones son más fuertes. Sin embargo, hasta el momento la pareja no ha expresado nada de forma oficial.