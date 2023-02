Capi Pérez cumplió su sueño junto a David Beckham. (FOTOS)

El famoso exfutbolista inglés se encuentra de visita en la Ciudad de México para formar parte de una campaña de una marca deportiva, en dicho evento también fue convocado un conductor de nuestro matutino Venga la Alegría. Así, el Capi Pérez cumplió sueño y es captado al lado de David Beckham, con quien hasta se tomó un mezcal.

¡Capi aceptó el reto de Barcelata y se enfrentaron en Gánale al Capi!

El ahora empresario llegó a México luego de celebrar la boda de Nadia Ferreira y Marc Anthony el sábado pasado en Miami. Su visita al país obedece a la campaña de la firma deportiva con la que ha colaborado durante décadas y le preparó una reunión exclusiva ayer por la noche.

¿Cómo fue el encuentro entre el Capi y David Beckham?

Entre los asistentes se encontraba el Capi Pérez, quien no perdió la oportunidad de compartir en sus redes sociales dicho encuentro con el exfutbolista, al que se refirió como “presencia celestial” de la noche, pues David Beckham se mostró muy accesible con las personas que se le acercaban a tomarse fotografías con él, además, dejó claro que es mucho más atractivo en persona.

“Llegó de repente David Beckham, la leyenda del Real Madrid, y es más hermoso de lo que te imaginas”, relató en Venga la Alegría, lo que causó euforia entre sus compañeros del matutino.

El comediante muy a su estilo dijo que olor de Beckham se asemeja al del “lobby de un hotel elegante”.

Pero no solo se tomaron una foto, ya que hasta tuvo el tiempo de brindar con el exfutbolista, con un par de caballitos de mezcal y le autografió un jersey.

“Muy amable de verdad, yo dije ¿por qué es tan amable este vato?”, expresó.

Sin embargo, a pesar de la amabilidad del exfutbolista del Real Madrid, este no cruzó una sola palabra con él y así lo contó: “Nada más le pedí una foto, le serví un mezcal; me sirvió que tengo cara de mesero, que dijo: ´ah bueno, me está atendiendo´”.