Taller de La Resolana | El Taller de La Resolana se vuelve más capito que nunca con la llegada del Capi Pérez

El Taller de La Resolana se vuelve más capito que nunca con la llegada del Capi Pérez

Lo que nunca imaginamos pasó: el capi Pérez llegó a El Taller de La Resolana para romperla.

La Resolana Con El Capi

El Taller de La Resolana se puso más cachondillo que nunca con la llegada del capi Pérez, el mero mero del humor. Sin el capi habitual, el invitadazo tomó el control y demostró por qué es el número uno, regalando risas, ocurrencias y momentos que nos hicieron sentir que todos somos un poco más capitos.

