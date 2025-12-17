Exatlón México | Mono vs Koke: El circuito que definió el desempate y dio la ventaja a los Azules
Un circuito al límite puso frente a frente a dos de los competidores más intensos y terminó marcando el rumbo de la noche.
La Batalla Colosal de Exatlón México se definió en un desempate cargado de tensión con el enfrentamiento directo entre Mono y Koke, quienes llevaron el circuito a su máxima exigencia hasta que el representante del Equipo Azul logró imponerse, otorgándole a su escuadra una ventaja clave que terminó siendo determinante para inclinar el resultado de la competencia y consolidar uno de los momentos más intensos del programa.