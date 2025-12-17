Exatlón México | Programa Completo | Medallas, caídas y momentos clave: Así se vivió el programa completo de la novena temporada

El programa completo de Exatlón México estuvo lleno de intensidad y emociones, con la batalla por la medalla varonil como eje central, el reconocimiento al esfuerzo de Ernesto tras su caída, la celebración del Equipo Azul por la victoria de Leo y la estabilidad que encontró El Equipo Rojo con la llegada de Jair, además del momento emotivo en el que Thayli habló sobre el ataque de ansiedad que sufrió durante la competencia, cerrando la noche con el anuncio de una recompensa especial que conectó la exigencia deportiva con una experiencia musical única fuera de la pista.

