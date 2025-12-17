Exatlón México | Mejores Momentos | Contra todo pronóstico, El Equipo Azul celebra una victoria clave en la novena temporada
El esfuerzo constante y el trabajo en equipo dieron frutos en Exatlón México, donde el Equipo Azul celebró una victoria que cambió el ánimo dentro de la competencia.
Durante los mejores momentos de Exatlón México, El Equipo Azul celebró una victoria lograda contra todo pronóstico luego de que Leo conquistara la medalla varonil, un triunfo que fue reconocido por sus compañeros como algo más que una presea individual, ya que representó el resultado del trabajo duro y la unión del equipo.