Exatlón México | Batalla Colosal | Rosique conecta música y competencia en la novena temporada con un premio fuera de temporada

Durante los mejores momentos de Exatlón México, Antonio Rosique recordó que la música es un viaje al interior de cada persona al recrear las palabras del legendario líder de Caifanes, previo a anunciar que el equipo triunfador obtendrá boletos fuera de temporada para disfrutar al máximo una experiencia única en el Vive Latino, uno de los festivales de música más importantes de México, con más de 12 horas de inmersión musical que se convierten en un poderoso incentivo para los atletas, quienes no solo compiten por puntos y ventajas, sino también por vivencias que trascienden la pista y fortalecen el espíritu dentro de la competencia.