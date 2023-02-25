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FOTOS | "TQG" es la última canción que Shakira dedicará a Piqué.

Karol G reveló que su compatriota quería cerrar con broche de oro las canciones que le dedicó a Piqué, por lo que no habrá más sorpresas de su lado.

Por: Tv Azteca

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