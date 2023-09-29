¿Cuál es el truco para despertar sin sueño?

El sueño, es una parte fundamental para el mejor funcionamiento de las personas, el estar bien descansados puede traer consigo muy buena salud y bienestar en general.

Sin embargo, para muchas personas esta situación puede ser un poco complicada, pues no suelen descansar de la mejor manera. Por ese motivo, te diremos cómo puedes despertar sin sueño.

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Cabe mencionar que, el mal sueño puede ser provocado por diferentes factores exteriores como el ruido, la luz o la temperatura; ya que en algunas ocasiones esta puede hacer muy difícil que una persona duerma y recupere energía.

De acuerdo con los expertos, el descansar de manera correcta es vital y este dependerá de algunos factores, entre ellos: la calidad del sueño, el tiempo, la actividad durante el día y la última, pero muy importante, los días atrasados de desvelos, ya que el cuerpo debe recuperarse y descansar.

¿Cómo puedes despertar sin sueño?

Por eso, los investigadores en el tema, han determinado que es necesario dormir correctamente, con las horas adecuadas, por eso aquí te decimos cuánto deberías dormir de acuerdo a tu edad: los adolescentes de 14 a 17 años: entre 8 y 10 horas de sueño, los jóvenes de 18 a 25 años: entre 7 y 9 horas, los adultos de 26 a 64 años: entre 7 y 9 horas, mientras que los adultos de más de 65 años: entre 7 y 8 horas.

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Pero, si en algunas ocasiones el descanso suele ser un problema, aquí te dejamos algunas recomendaciones:

Establecer un horario para acostarse y otro para levantarse, es ideal para tener un sueño reparador y no levantarse cansado, de esta forma se regula el ritmo circadiano. Es vital contar con un espacio ideal para descansar con oscuridad, silencio y una temperatura templada. Evitar consumir alimentos grasosos o picantes, pueden causar malestares estomacales que dificultan para dormir.

