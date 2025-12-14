Tu Historia Como La Mía | Programa 7 | Emir Pabón, un accidente cambió mi vida

El músico Emir Pabón recordó el accidente que le cambió la vida tanto a él como a su esposa. La pareja enfrentó un momento crítico cuando el carro en el que viajaban chocó contra un muro de contención a 70 millas por hora, y aunque el impacto fue devastador, lograron sobrevivir y gracias a un milagro el bebé que esperaban no sufrió daño alguno, hoy la pareja se considera afortunada de haber superado este obstáculo.