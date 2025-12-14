Tu Historia Como La Mía | Programa 7 | Emir Pabón, un accidente cambió mi vida
Emir Pabón abrió su corazón con Rocío Sanchez Azuara para hablar del accidente que sufrió con su esposa Stefanía de Aranda, hecho que les cambió la vida.
El músico Emir Pabón recordó el accidente que le cambió la vida tanto a él como a su esposa. La pareja enfrentó un momento crítico cuando el carro en el que viajaban chocó contra un muro de contención a 70 millas por hora, y aunque el impacto fue devastador, lograron sobrevivir y gracias a un milagro el bebé que esperaban no sufrió daño alguno, hoy la pareja se considera afortunada de haber superado este obstáculo.