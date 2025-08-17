inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
¿Nada que perdonarle a su padre? Claudio Yarto rompe en llanto al encontrarse con su hijo en Tu Historia Como La Mía

El hijo de Claudio Yarto se apareció en Tu Historia Como La Mía y la leyenda del rap mexicano no pudo contener el llanto al revelar cómo es su relación actual.

TV Azteca

¿Nada que perdonarle a su padre? El hijo de Claudio Yarto se apareció en Tu Historia Como La Mía y la leyenda del rap mexicano no pudo contener el llanto al revelar cómo es su relación actual.

