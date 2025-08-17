inklusion logo Sitio accesible
Tu Historia Como La Mía | Programa 3 | Claudio Yarto alza la voz sobre las adicciones y la familia

Previo a romper en llanto al encontrarse con su hijo, Claudio Yarto abrió el corazón y se pronunció sobre las adicciones en Tu Historia Como La Mía.

Previo a romper en llanto al encontrarse con su hijo, Claudio Yarto abrió el corazón y se pronunció sobre las adicciones. Además, reveló algunos secretos de su trayectoria musical. Pero eso no es todo, como era de esperarse, tomó el micrófono para brillar como en sus mejores tiempos en Tu Historia Como La Mía con Rocío Sánchez Azuara.

