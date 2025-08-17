inklusion logo Sitio accesible
¡Claudio Yarto por fin revela por qué usa gafas! Esto y más contó en Tu Historia Como La Mía con Rocío Sánchez Azuara

En Tu Historia Como La Mía, Claudio Yarto no sólo se quitó las gafas ante Rocío Sánchez Azuara, nos platicó por qué las usa y cómo se ganaba las tortas y los tacos.

