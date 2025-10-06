Tu Historia Como La Mía | Programa 5 | Fey, la historia que no todos conocen

Fey se sinceró con Rocío Sánchez Azuara para el programa 4 de Tu Historia como La Mía de este domingo 5 de octubre. Habló sobre los récords que rompió, como ser la mujer con más shows en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Asimismo, reconoció que la genética le ha ayudado a lucir más joven, pero también ha priorizado salud.

