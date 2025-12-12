¿Sin menú para Navidad? Prepara estas 3 recetas de bacalao, desde la tradicional hasta una opción vegana espectacular

Para muchos, una cena de Navidad bien pensada no estaría completa sin bacalao, ingrediente que se ha vuelto un clásico infalible para las fiestas decembrinas de los mexicanos. La versatilidad de este alimento le permite transformarse en diversas recetas llenas de sabor, tradición e incluso innovación. Conoce algunas recetas, desde las clásicas llenas de sabor hasta una opción vegana.

Bacalao a la Vizcaína tradicional: “El favorito de siempre”.



Este platillo conservador de sabor clásico del bacalao desalado se hace presente junto al tomate, cebolla caramelizada, aceitunas verdes, papas en trozos muy pequeños, pimientos marrón y un toque de laurel.

La clave de esta receta está en desalar el bacalao al menos 24 horas antes de cocinar a fuego lento, para que todos los ingredientes se integren, logrando una textura suave y jugosa. Esta preparación es ideal para quienes aman la tradición y buscan un sabor profundamente nostálgico y navideño.

Bacalao rápido estilo mexicano: “Para quienes no tienen mucho tiempo, pero quieren una receta igual de deliciosa”.



Esta versión integra bacalao previamente desmenuzado mezclado con salsa roja casera, chile güero, papa cambra y aceitunas negras.

Todo se debe confiar por al menos 30 minutos hasta que el resultado sea un guiso ligero, con un toque picante, perfecto para acompañar con tostadas, galletas saladas o un bolillo.

Bacalao vegano con garbanzos: “Una alternativa sorprendentemente rica”.

Para esta versión, el “bacalao” es sustituido por garbanzos cocidos y laminados de alga nori (los cuales imitan el sabor a mar) y un sofrito de jitomate con ajo, papa y aceitunas. Esta receta da como resultado un guiso lleno de textura, aroma marino y con sabor idéntico al original.

Sorprende a todos tus invitados con recetas sencillas , tradicionales e innovadoras, pero llenas de sabor.