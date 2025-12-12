inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Sin menú para Navidad? Prepara estas 3 recetas de bacalao, desde la tradicional hasta una opción vegana espectacular

Tres formas deliciosas, accesibles y modernas de preparar bacalao este 24 de diciembre, incluyendo una opción vegana que incluso los más puristas querrán repetir.

¿Sin menú para Navidad? Prepara estas 3 recetas de bacalao, desde la tradicional hasta una opción vegana espectacular
¿Sin menú para Navidad? Prepara estas 3 recetas de bacalao, desde la tradicional hasta una opción vegana espectacular
Notas,
TV Azteca Especiales

Para muchos, una cena de Navidad bien pensada no estaría completa sin bacalao, ingrediente que se ha vuelto un clásico infalible para las fiestas decembrinas de los mexicanos. La versatilidad de este alimento le permite transformarse en diversas recetas llenas de sabor, tradición e incluso innovación. Conoce algunas recetas, desde las clásicas llenas de sabor hasta una opción vegana.

3 Receta para preparar bacalao esta Navidad y sorprender a tu familia y amigos. Incluyendo una opción vegana.

Bacalao a la Vizcaína tradicional: “El favorito de siempre”.

  • Este platillo conservador de sabor clásico del bacalao desalado se hace presente junto al tomate, cebolla caramelizada, aceitunas verdes, papas en trozos muy pequeños, pimientos marrón y un toque de laurel.
  • La clave de esta receta está en desalar el bacalao al menos 24 horas antes de cocinar a fuego lento, para que todos los ingredientes se integren, logrando una textura suave y jugosa. Esta preparación es ideal para quienes aman la tradición y buscan un sabor profundamente nostálgico y navideño.

Bacalao rápido estilo mexicano: “Para quienes no tienen mucho tiempo, pero quieren una receta igual de deliciosa”.

  • Esta versión integra bacalao previamente desmenuzado mezclado con salsa roja casera, chile güero, papa cambra y aceitunas negras.
  • Todo se debe confiar por al menos 30 minutos hasta que el resultado sea un guiso ligero, con un toque picante, perfecto para acompañar con tostadas, galletas saladas o un bolillo.
3 recetas infalibles de bacalao para esta Navidad (incluye una versión vegana irresistiblemente deliciosa)
3 recetas infalibles de bacalao para esta Navidad (incluye una versión vegana irresistiblemente deliciosa)

Bacalao vegano con garbanzos: “Una alternativa sorprendentemente rica”.

  • Para esta versión, el “bacalao” es sustituido por garbanzos cocidos y laminados de alga nori (los cuales imitan el sabor a mar) y un sofrito de jitomate con ajo, papa y aceitunas. Esta receta da como resultado un guiso lleno de textura, aroma marino y con sabor idéntico al original.

Sorprende a todos tus invitados con recetas sencillas , tradicionales e innovadoras, pero llenas de sabor.

TV AZTECA | PROGRAMAS

  • MasterChef Celebrity 2024 193x255

    MasterChef

    Encuentra todo el contenido de MasterChef Celebrity 2025: participantes, eliminados, momentos exclusivos, últimas noticias y ve EN VIVO y GRATIS la nueva temporada de la cocina más famosa de México cada domingo por Azteca UNO.

  • card 193x255.jpg

    Exatlón México

    Página oficial Exatlón México. Disfruta de batallas, capítulos, galerías, eliminados y todo el contenido exclusivo fuera de la pantalla de Azteca UNO.

  • mini promo acercate a rocio

    Acércate a Rocío

    Revive los casos y las historias más impactantes de la televisión en compañía de Rocío Sánchez Azuara y su nuevo programa Acércate a Rocío. Solo por Azteca UNO.

  • destacado mini ventaneando 28 años 2024

    Ventaneando

    Ventaneando es el programa líder en investigación periodística sobre el mundo del espectáculo. Noticias, entrevistas, exclusivas, con un gran equipo comandando por Pati Chapoy.

  • laresolanaconelcapi-2257149 (1).png

    La Resolana Con El Capi

    Diviértete con las divertidas parodias, críticas, invitados y juegos, videos virales y más, con el estilo único de El Capi Pérez en La Resolana.

  • genérico vla 2023

    Venga La Alegría

    Tu compañía cada mañana, de lunes a viernes a partir de las 8:55 a.m., por Azteca Uno. Toda la familia de VLA te espera. ¡En Venga la Alegría es tiempo de la diversión!

  • Al Extremo

    Al Extremo

    Es un programa informativo que muestra noticias sorprendentes e impactantes alrededor del mundo, además de especialistas y reportajes que te dejarán con la boca abierta.

  • Mi Pareja Puede Promo

    Mi Pareja Puede

    Es un programa de concursos donde parejas competirán en desafíos que el conductor les pondrá para demostrar la confianza que existe entre ellos y ganar así, dinero.

  • survivorpromo

    Survivor México

    Survivor 2025: Todo sobre el mejor reality de supervivencia está aquí: fotos, notas y todos los episodios disponibles para que vivas al máximo esta experiencia.

  • En Sus Batallas

    En Sus Batallas

    Producción de TV Azteca que aborda entrevistas sobre la vida y batallas de los famosos.

  • La Academia card 193x255.

    La Academia

    La Academia 2024 es un el reality de música con emocionantes conciertos y críticas, donde jóvenes cantantes compiten y la gente vota por su alumno favorito. Encuentra aquí la transmisión en vivo 24/7, las últimas noticias, las mejores fotos y revive los conciertos.