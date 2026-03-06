uno nuevo
Cómo recuperar tu ritmo cuando los cólicos quieren detenerte

Para muchas de nosotras, la llegada del periodo no es solo un tema de calendario.

Escrito por: Redacción TV Azteca

Para muchas de nosotras, la llegada del periodo no es solo un tema de calendario; es ese momento del mes donde el cuerpo nos habla a través de esos molestos cólicos que parecen querer ponerle pausa a nuestra vida. Sabemos lo que se siente tener que cancelar planes o fingir una sonrisa en una junta cuando por dentro solo quieres estar descansando. En este proceso donde nuestro útero trabaja intensamente, necesitamos un poco de apoyo extra para seguir adelante.

Una mano aliada para nosotras

En este camino de cuidarnos entre todas, entendemos que no basta con cualquier solución. A diferencia de otros malestares, el cólico menstrual requiere algo que realmente entienda nuestra naturaleza. Buscapina Fem nace de esa empatía: una fórmula de doble beneficio que se siente como ese consejo de una hermana que siempre sabe qué hacer. Mientras la Hioscina ayuda a relajar los cólicos desde donde nace el dolor, y el ibuprofeno se encarga de la inflamación para que puedas volver a ser tú.

Lo mejor de tener una aliada así es la rapidez, porque el alivio comienza a partir de 15 minutos. Es un medicamento pensado para que esos días sigan siendo tuyos sin cólico y sin dolor, y para que la sororidad también signifique darnos permiso de sentirnos bien y sin interrupciones.

Cuidarnos es escucharnos

Como comunidad que se apoya, sabemos que el bienestar real viene de un uso responsable. Para que nos sintamos cómodas en esos días sin dolor/cólico, la recomendación para nosotras es tomar una tableta cada 8 horas (a partir de 12 años), sin exceder tres tabletas al día. Un tip de amigas: tómala siempre con suficiente agua. Si el dolor persiste después de unos días, platicar con un médico es el acto de amor propio más importante.

Entre mujeres nos entendemos

Cada organismo es un universo distinto y escucharlo es nuestra mayor fortaleza.

Al final, elegir soluciones que respetan y entienden cómo funciona nuestro cuerpo es una forma de darnos libertad para que nada detenga nuestro brillo. Porque ser mujer no tiene que doler.

Si persisten las molestias consulte a su médico. Lea las instrucciones de uso. Buscapina Fem Tabletas Registro Sanitario No.547M96 SSA VI. Permiso de Publicidad No. 243300201B3397 MAT-MX-2600200

