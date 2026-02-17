inklusion logo Sitio accesible
TV Azteca se asocia con PlaysOut para llevar mini-juegos de alta calidad a millones de mexicanos

TV Azteca sigue consolidando su apuesta por la innovación al integrar productos atractivos y revolucionarios a su catálogo.

Escrito por: Redacción TV Azteca

PlaysOut, ahora disponible en la app de TV Azteca, permite a los usuarios disfrutar de miles de juegos en un solo lugar.

Ciudad de México, 17 de febrero de 2026 – TV Azteca, una de las dos productoras de contenido en español más importantes a nivel mundial, anunció una nueva asociación estratégica con PlaysOut, plataforma global de distribución de mini-juegos. Como parte de esta colaboración, TV Azteca integrará el catálogo de PlaysOut en su aplicación TV Azteca En Vivo, ofreciendo a sus millones de usuarios acceso inmediato y sin necesidad de descargas adicionales a miles de mini- juegos.

La propuesta innovadora de PlaysOut permite a las aplicaciones móviles incorporar una colección curada de mini-juegos —tanto clásicos como nuevos— de forma directa y sencilla. Con esta integración, la app de TV Azteca En Vivo fortalecerá su oferta de entretenimiento, sumando nuevas experiencias de diversión interactiva para los usuarios en México.

Gracias a su tecnología de integración ligera y adaptable, PlaysOut se ha consolidado como una solución de alto valor tanto para plataformas como para audiencias. En este contexto, Emilio Aliaga Arciniega, Director de TV Azteca Digital, destacó que “nuestro compromiso es traer los mejores productos a México y para los mexicanos. Con esta asociación, nuestra aplicación evoluciona paraofrecer experiencias cada vez más atractivas a nuestros millones de usuarios”.

Por su parte, Alex Wang, CEO de PlaysOut, señaló que “estamos emocionados de asociarnos con TV Azteca, un referente en medios, tecnología y servicios digitales. Juntos, ofreceremos experiencias de juego instantáneo de primer nivel a millones de personas en México, directamente dentro de las aplicaciones que ya usan y disfrutan”.

El lanzamiento del contenido de PlaysOut dentro de la aplicación TV Azteca En Vivo está previsto para el primer trimestre de 2026, marcando el inicio de una colaboración de largo plazo orientada a impulsar el futuro del entretenimiento móvil interactivo en la región.

