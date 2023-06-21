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FOTOS | ¿Hay o no hay romance entre Vanessa Claudio y Uriel Estrada?

No hay duda de que Vanessa Claudio y Uriel Estrada tienen muchísima química... Fanáticos de Al Extremo los “shippean”... ¿Andan o no? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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