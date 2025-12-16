inklusion logo Sitio accesible
Ana Bárbara, Benny Ibarra y más, hicieron declaraciones en El Cantoral durante el recital de Manuel Alejandro

El recital que ofreció Manuel Alejandro en El Cantoral, se convirtió en el escaparate de algunas figuras del espectáculo: Ana Bárbara, Anel, y Benny Ibarra.

El exitoso recital que ofreció Manuel Alejandro en El Cantoral, se convirtió en el escaparate de algunas figuras del espectáculo: Ana Bárbara reveló que en algún momento le dedicaron un tema del compositor español, Anel Noreña compartió cuál es su estado de salud y Benny Ibarra desmintió rumores sobre la salud de su mamá. Aquí los detalles.

