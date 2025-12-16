Ana Bárbara, Benny Ibarra y más, hicieron declaraciones en El Cantoral durante el recital de Manuel Alejandro

El exitoso recital que ofreció Manuel Alejandro en El Cantoral, se convirtió en el escaparate de algunas figuras del espectáculo: Ana Bárbara reveló que en algún momento le dedicaron un tema del compositor español, Anel Noreña compartió cuál es su estado de salud y Benny Ibarra desmintió rumores sobre la salud de su mamá. Aquí los detalles.