"¡Tenemos derecho a defender nuestra dignidad!”, Ana Carla Sinclair revela en exclusiva que está lista para enfrentar el pleito legal con Gabriel Soto
En exclusiva para VLA, Ana Carla Sinclair reveló que está lista para enfrentar el pleito legal con Gabriel Soto. ¿Qué tiene planeado contra el actor?
Ana Carla Sinclair compartió en exclusiva para Venga La Alegría que ya está preparada para el pleito legal con Gabriel Soto y reveló qué la motivó a ventilar los detalles de su relación amorosa con el actor. ¿Ana Carla Sinclair ya fue notificada de la demanda de Gabriel Soto? Aquí las declaraciones de Ana Carla Sinclair.