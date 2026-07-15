¡¿Querían defenderla?! Laura Zapata revela que los abogados de Kunno la habrían buscado
Laura Zapata reveló en exclusiva que los abogados de Kunno la habrían buscado para ofrecer sus servicios en la denuncia que interpondrá contra el influencer.
¿Por qué Laura Zapata está sorprendida de que Gerardo Rincón asumiera la defensa legal de Kunno en la demanda que interpondrá en su contra por daño moral? En exclusiva, la consagrada actriz reveló los motivos de su asombro y contó cómo la habrían intentado contactar para ofrecerle sus servicios.