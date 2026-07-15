¿Invasión a la privacidad en MasterChef 24/7? Flor Rubio reacciona a las burlas de Carmen
Tras las burlas y comentarios de Carmen y ‘Las Divas’ por los mensajes entre Ixdit y Emmanuel, Flor Rubio alzó la voz por la privacidad en MasterChef 24/7.
Luis sabotea a Ramahá y crecen los problemas en ‘Las Divas’, la reacción de Claudia su promesa de peor villana, los mensajes de amor entre Ixdit y Emmanuel y lo que soltó Michelle sobre Lancer; revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 14 de julio 2026.