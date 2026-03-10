Bárbara de Regil despeja las dudas sobre la personalidad de Belinda tras compartir set
¿Belinda es tan especial como dicen? Bárbara de Regil despejó las dudas tras compartir set con la cantante en Carlota y habló de su reencuentro con su hija Mar en España.
¿Belinda es tan especial como dicen? Bárbara de Regil despejó las dudas tras compartir set con la cantante en Carlota y, reveló cómo ha sido el reto de grabar una serie de época. ¿Cómo fue su reencuentro con su hija Mar en España? Checa lo que reveló Bárbara de Regil.