Venga La Alegría | Programa 22 de mayo 2026 Parte 2 | Lo de Flor Rubio en el Sin Palabras y las finalistas de Miss Alegría
El fuerte reclamo de Flor Rubio en el Sin Palabras y todo lo que ocurrió en el quinto programa de Miss Alegría: reinas del drama, eliminada y finalistas. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de mayo 2026, parte 2: El fuerte reclamo de Flor Rubio en el Sin Palabras y todo lo que ocurrió en el quinto programa de Miss Alegría: reinas del drama, eliminada y finalistas. ¡Venga La Alegría!