Venga La Alegría | Programa 4 de mayo 2026 Parte 1 | Así vivimos el sismo de hoy 4 de mayo en vivo
Durante la transmisión del programa en vivo sonó la alerta sísmica y así fue cómo actuamos de acuerdo al protocolo de seguridad.
Revive la parte 1 del programa completo de este lunes 4 de mayo, donde tuvimos toda la información de los famosos, desde el posible cambio de marca de Christian Nodal por pleito con su padre hasta las declaraciones de Mario Bautista después de la cirugía en uno de sus dedos por una fractura a causa de su pelea con Aaron Mercury. Alberto del Río reaparece públicamente en el ring y un luchador hace un comentario poco agradable tras su situación legal.