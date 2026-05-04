Venga La Alegría | Programa 4 de mayo 2026 Parte 2 | Noticias de MasterChef, Día Internacional del Bombero y Sin Palabras

Te presentamos a los maestros de MasterChef Celebrity en su versión 24/7, conoce de Lili y Diego, de los mejores chefs de México y ellos nos cuentan sobre su función dentro del reality. Sin Palabras se puso intenso y llegó el cuervo para decir cuál es el castigo del Pueblo por perder el mes de abril. Tenemos un reportaje especial para reconocer y celebrar la labor en el Día Internacional del Bombero.