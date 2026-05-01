“No soy dueño de nada": Christian Nodal preocupa a sus fans en pleno concierto
El cantante de regional mexicano confirmó en su concierto que su papá es dueño de su marca “Christian Nodal” y tenemos una investigación exhaustiva de ello.
¿Christian Nodal tiene problemas con su papá? Nodal hizo un fuerte comentario durante su concierto: “hasta la sangre te falla”, comentario que deja ver que no se encuentra bien con su padre. También dijo “soy de lo peor”, dejando ver que no está pasando por un buen momento; sin embargo aclaró que ya nada le puede afectar.