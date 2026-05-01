“Yo no creo que sea mujer": Facundo rechaza la apuesta de Lorena Herrera al cuestionar su género
Facundo no aceptó la apuesta de 4 millones que Lorena Herrera hizo y con mucho humor parece que él levanta la bandera de la paz.
Fue hace años cuando Facundo cuestionó el género de la actriz Lorena Herrera, hecho que le molestó y la ha perseguido durante mucho tiempo. Lorena lanzó una apuesta millonaria a Facundo para demostrarle que se equivocó, pero él no aceptó y comentó: “Yo no creo que sea mujer, es un mujeron”.