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“Yo no creo que sea mujer": Facundo rechaza la apuesta de Lorena Herrera al cuestionar su género

Facundo no aceptó la apuesta de 4 millones que Lorena Herrera hizo y con mucho humor parece que él levanta la bandera de la paz.

Fue hace años cuando Facundo cuestionó el género de la actriz Lorena Herrera, hecho que le molestó y la ha perseguido durante mucho tiempo. Lorena lanzó una apuesta millonaria a Facundo para demostrarle que se equivocó, pero él no aceptó y comentó: “Yo no creo que sea mujer, es un mujeron”.

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