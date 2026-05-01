ÚLTIMA HORA: Músicos de Christian Nodal NO llegan a su presentación; el cantante lo explica por medio de un VIDEO
“Me acabo de enterar hace una hora” Christian Nodal iba a dar un concierto en Chile, pero sus músicos no llegaron por cuestiones de logística supuestamente por parte de su padre.
Hace unos momentos Christian Nodal habló por medio de un video a sus fanáticos en Chile y les pidió disculpas por tener que cancelar su concierto por temas de terceros, debido a que sus músicos no pudieron llegar debido a fallas de logística de la empresa de su papá.