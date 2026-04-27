¿Christian Nodal tendrá una colaboración con los Kumbia Kings? Esto podría ser posible
Arturo Carmona es amigo cercano de Cruz Martínez, quien ha estado muy cerca de la carrera de los Kumbia Kings y no descarta la idea de que la agrupación tenga una colaboración con Christian Nodal.
Arturo Carmona apoya a Cruz Martínez durante su proceso legal con Alicia Villarreal, mismo apoyo que le da a su hija Melenie Carmona, tras supuestamente atravesar una mal momento con su mamá. Arturo Carmona dejó entrever que existe la posibilidad de una colaboración entre los Kumbia Kings y Christian Nodal.