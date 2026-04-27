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Venga La Alegría | Programa 27 de abril 2026 Parte 1 | Ángela y Nodal siguen juntos, Cristian Castro estrena noviazgo, pasarela de modas y mucho más

Empezamos el lunes con las mejores noticias del espectáculo, desde la ruptura de Renata Notni y Diego Boneta hasta el noviazgo de Cristian Castro con una productora millonaria.

Disfruta de lo mejor de Venga La Alegría y de lo último en la Zona de Espectáculos, donde Flor Rubio y Ricardo Casares dieron las noticias sobre Ángela y Nodal, quienes rompieron los rumores de una supuesta ruptura. Conoce más de Victoria Kühne, la nueva novia de Cristian Castro. Revive la pasarela de outfits ancestrales para hombres y mujeres en Ponte Bonita.

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