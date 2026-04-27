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Los Rojos ganaron la supervivencia; Katia y Valery llegaron al duelo

Katia y Valery se fueron al Duelo de Eliminación; sin embargo, solo una de ellas logró conseguir la victoria y una de ellas se despidió a pocas semanas de la gran final de Exatlón,

Las cosas en Exatlón México pueden cambiar en un segundo y tras varias semanas de mala racha, Los Rojos se levantaron con todo y están dejando atrás a Los Azules, quienes solo tienen 4 integrantes. No te pierdas las últimas semanas del programa de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos de eliminación a las 8:00 p.m.

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