Los Rojos ganaron la supervivencia; Katia y Valery llegaron al duelo
Katia y Valery se fueron al Duelo de Eliminación; sin embargo, solo una de ellas logró conseguir la victoria y una de ellas se despidió a pocas semanas de la gran final de Exatlón,
Las cosas en Exatlón México pueden cambiar en un segundo y tras varias semanas de mala racha, Los Rojos se levantaron con todo y están dejando atrás a Los Azules, quienes solo tienen 4 integrantes. No te pierdas las últimas semanas del programa de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos de eliminación a las 8:00 p.m.