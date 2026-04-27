Los Rojos ganaron la supervivencia; Katia y Valery llegaron al duelo

Las cosas en Exatlón México pueden cambiar en un segundo y tras varias semanas de mala racha, Los Rojos se levantaron con todo y están dejando atrás a Los Azules, quienes solo tienen 4 integrantes. No te pierdas las últimas semanas del programa de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos de eliminación a las 8:00 p.m.